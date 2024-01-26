ضمن برنامج ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب، تُنظم ندوة بعنوان "الفنان فؤاد المهندس"، يوم الجمعة 26 يناير، بحضور الدكتور عمرو دوارة، ومحمد المهندس، ويحيى فكري، ودكتور عادل معاطي، وتدير الندوة المذيعة دينا شرف.

تُجرى الندوة في قاعة " بلازا 2" في تمام الساعة السابعة والنصف مساء وحتى التاسعة مساء، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، ضمن برنامج شخصيات مصرية (مئويات)، والذي انطلقت فعالياته للجمهور العام، يوم الخميس 25 يناير، وشهد إقبالا كبيرا من الجمهور بفئاته العمرية المختلفة.

وتستضيف الدورة الـ55 لمعرض القاهرة للكتاب 1200 ناشر و5250 عارضا من 70 دولة، وسيقام على مساحة 80 ألف متر مربع، متضمنة 5 قاعات عرض، حيث يستقبل المعرض جمهوره يوميا في تمام الـ10 صباحا وحتى الـ8 مساء يوميا، ما عدا يومي الخميس والجمعة، إذ يتم استقبال الجمهور في تمام الساعة الـ10 صباحا وحتى الـ9 مساء.

يتضمن المعرض برنامجا ثقافيا يضم 550 فعالية، تشمل ندوات ومؤتمرات بمشاركة مؤلفين وناشرين وشعراء ومثقفين وشخصيات أخرى.

كما يتضمن المعرض مجموعة من الخدمات يقدمها لزائريه منها: "خدمة توصيل الكتاب عبر البريد المصري، مسارات خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، استراحات للجمهور، أماكن للخدمات"، الأمر الذي يعكس قيمة معرض الكتاب وما يتمتع به من تاريخ حافل ورحلة عطاء، تؤكد اهتمام الدولة بالثقافة ودعمها، ومساندة مبدعيها باعتبارهم "القوة الناعمة"، وتتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة في بناء الإنسان.