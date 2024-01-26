قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن «صندوق الاستثمار في الذهب» يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتوفير فرص استثمارية جديدة للمواطنين للتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الخميس، أن الصندوق يهدف إلى توفير آلية جديدة للاستثمار في الذهب، لا سيما في ظل تجنب البعض الشهادات البنكية؛ نظرا لفقدان النقود قيمتها مع التضخم.

وأوضح أن وثيقة صندوق الاستثمار في الذهب تتمتع بالعديد من المزايا، أبرزها تمكين المستثمر من شراء وثائق صندوق الاستثمار في الذهب بمبالغ صغيرة دون حد أقصى، إضافة إلى احتساب الفائدة كجرامات ذهب، علاوة على الضمانات التي توفرها إدارة الصندوق لسلامة الذهب المستثمر فيه دون أية شبهات غش.

ونوه أنه يجوز للمستثمر صرف عائده من صندوق الاستثمار في الذهب إما نقدا أو كزيادة في عدد الجرامات المملوكة له في الصندوق، مستشهدا بمثال توضيحي «إذا استثمر المواطن مبلغ 50 ألف جنيه لشراء وثيقة على سبيل المثال 20 جراما من الذهب، ثم ارتفع السعر فإنه يتم ترجمة هذه الأرباح إلى جرامات ذهبية زيادة».

كما أشار إلى أحقية المستثمر في استيراد السبيكة الذهبية أو ما يعادل قيمتها نقدا بسعر السوق لحظة الاسترداد، أو تجديد الوثيقة بنهاية العام على غرار الاستثمار بالشهادات.