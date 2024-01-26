السعيد تبحث سبل تعزيز التعاون مع وزير التجارة والتنمية الاقتصادية بهونج كونج

التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ألجيرنون ياو وزير التجارة والتنمية الاقتصادية بهونج كونج؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي.



جاء ذلك على هامش مشاركتها بفعاليات النسخة السابعة عشر من المنتدى المالى الآسيوى بهونج كونج المنعقدة تحت عنوان "تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك"، بمشاركة عدد كبير من القيادات بالقطاع العام والخاص ممثلين عن عدد من الدول.



وخلال اللقاء، أشارت السعيد إلى الإصلاحات التي أجرتها مصر خلال السنوات السابقة والتي تشمل تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار والمشروعات التنموية والبنية التحتية العملاقة المتعددة التي أقامتها الدولة في مجالات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة لبناء بيئة استثمارية جاذبة، لافتة إلى دور صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة في خلق الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.



وخلال الاجتماع، بحث الطرفان آفاق التعاون الثنائي بين مصر وهونج كونج من خلال استعراض الفرص الاستثمارية المحتملة في مصر سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، والمشروعات التي يتم تنفيذها من خلال صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة المصرية، و مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والتغير المناخي وتشجيع الاستثمار والبنية التحتية.



وفي ختام اللقاء، وجهت السعيد الدعوة إلى وزير التجارة والتنمية الاقتصادية بهونج كونج لزيارة مصر مع وفد من رجال الأعمال لدراسة مجالات التعاون المشتركة والفرص الاستثمارية بمصر.