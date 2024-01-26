التنمية المحلية: غرفة عمليات الوزارة تتابع مع المحافظات الإجراءات لمتابعة موجة تقلبات الطقس

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية تتابع باستمرار مع المحافظات الإجراءات التي تتخذ في حال أي طوارئ ناتجة من حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

وأضاف قاسم في تصريحات لـ"الشروق"، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تنسق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي وفروعها بالمحافظات المختلفة، وتكثيف جهودها في التعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ واحتمالية سقوط أمطار الفترة المقبلة، من خلال المرور على شنايش الأمطار والمتابعة الميدانية لحالة الشوارع والطرق.

وأكد، أنه تم توجيه الأجهزة التنفيذية باستمرار في رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات، لمواجهة أي طوارئ تنتج من تقلبات الأحوال الجوية بالمحافظات.