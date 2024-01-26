تركي آل الشيخ يطلب من هنيدي فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية 2

طلب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، من الفنان محمد هنيدي تقديم الجزء الثاني من صعيدي في الجامعة الأمريكية، بعد حصوله على الجنسية السعودية.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه بفيسبوك منشورًا نصه: «ياليت الفنان الكبير محمد هنيدي يعمل صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء التاني ويجدد ذكرياتنا، هوا وكل النجوم الكبار منى والسقا، الفيلم ده له ذكريات في كل بيت في الوطن العربي .. ولو هوا جاهز إحنا جاهزين ندعم ده».

وأجاب الفنان محمد هنيدي على طلب المستشار تركي آل الشيخ في التعليقات قائلًا: «وأنا جاهز وتوكلنا على الله يا أبوناصر».