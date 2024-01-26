الاتحاد الأوروبي يطلق حزمة لدعم ابتكارات الذكاء الاصطناعي

أطلقت المفوضية الأوروبية حزمة إجراءات بهدف دعم الشركات الأوروبية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في تطوير ذكاء اصطناعي جدير بالثقة ويحترم قيم وقواعد التكتل.

ويأتي ذلك في أعقاب الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في ديسمبر بشأن قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي – وهو أول قانون شامل في العالم في هذا الشأن- ويهدفإلى دعم تطوير ونشر واستخدام ذكاء اصطناعي جدير بالثقة في الاتحاد الأوروبي.

وتتضمن الحزمة اقتراحا لتوفيرحرية وصول مميزة لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة ومجتمع الابتكار الأوسع لأجهزة الحاسوب العملاقة.

وتتضمن الحزمة تعديلا للائحة المركز الأوروبي لكفاءة الحوسبة عالية الأداء بما يسمح بإنشاء مصانع للذكاء الاصطناعي، كركيزة جديدة لأنشطة التعهيد المشترك للحواسيب العملاقة في الاتحاد الأوروبي.

كما تقرر إنشاء مكتب للذكاء الاصطناعي داخل المفوضية الأوروبية، ليضمن تطوير وتنسيق سياسة الذكاء الاصطناعي على المستوى الأوروبي، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ وتطبيق قانون الذكاء الاصطناعي المقبل.

وبدعم مالي من المفوضية، ستشمل هذه الحزمة إجمالي استثمارات عامة وخاصة إضافية بقيمة 4 مليارات يورو حتى عام 2027.

كذلك فإن المفوضية الأوروبية أيضا بصدد إنشاء تحالفين أوروبيين للبنية التحتية الرقمية، مع عدد من الدول الأعضاء.

وأصدرت المفوضية أمس الأربعاء بيانا يوضح النهج الاستراتيجي الذي تتبعه في استخدامات الذكاء الاصطناعي.