عائلات المحتجزين الإسرائيليين تناشد ترامب الضغط على نتنياهو لوقف الحرب

ناشدت عائلات المحتجزين الإسرائيليين الذين لا يزالون في الأسر في غزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب وإعادة أحبائهم إلى ديارهم.

وبموجب الاتفاق، من المقرر إطلاق سراح حوالي ثلث المحتجزين خلال المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع. أما إطلاق سراح بقية المحتجزين، إلى جانب إنهاء الحرب، فسوف يجري التفاوض بشأنه في المرحلة الثانية.

وأشار نتنياهو إلى استعداده للعودة إلى الحرب بعد اكتمال المرحلة الأولى، فيما هدد المتشددون في ائتلافه بإسقاط الحكومة إذا لم يستأنف الحرب.