ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية بجنوب لبنان إلى 11 قتيلا و83 جريحا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية بجنوب لبنان إلى 11 شهيدا و83 جريحا.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة، بيان أعلن أن اعتداءات العدو الإسرائيلي على مواطنين خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم - التي لا تزال محتلة - أدت حتى الساعة إلى الحصيلة غير النهائية التالية:

- شهيدان وشهيدة في عيترون واثنا عشر جريحا

- شهيد في بليدا وجريحان

- ثلاثة شهداء في حولا وأربعة عشر جريحا

- شهيدة وشهيد في مركبا واثنا عشر جريحا

- شهيد في كفركلا وخمسة عشر جريحا

- عسكري شهيد في الضهيرة.

- سبعة جرحى في ميس الجبل

- جريحان في بني حيان

- جريح في مارون الراس

- جريح في شقرا

- جريح في دير ميماس

- جريح في رب تلاتين

- جريحان في الطيبة

- ستة جرحى في العديسة

- سبعة جرحى في يارون

أحد عشر شهيدا وثلاثة وثمانون جريحا في حصيلة غير نهائية لاعتداءات العدو اليوم في جنوب لبنان — Ministry of Public Health - Lebanon (@mophleb) January 26, 2025

وانتهت فجر اليوم عند الساعة الرابعة بتوقيت بيروت مهلة الـ60 يوما للانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، بحسب ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

لكن الجيش الإسرائيلي أصدر تحذيرا للسكان صباح اليوم الأحد، بعدم العودة، وذلك بعدما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، نيته عدم سحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما.



