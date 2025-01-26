التعليم: إضافة البرمجة بالصف الأول الثانوي والتربية الدينية بالثالث في البكالوريا العام المقبل

قال الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التعليم، إن إعادة هيكلة مواد الثانوية العامة في بداية العام الدراسي كانت جزءًا من مجموعة إجراءات؛ تستهدف حل مشكلة الكثافة وعجز المعلمين، مشيرا إلى نجاح الوزارة في إعادة الطلاب للمدراس وحل مشاكل العجز والكثافات.

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» أن تطبيق مقترح البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة؛ لن يحدث فرقا في مواد الصف الأول الثانوية العامة الحالية، باستثناء إضافة مادة البرمجة كمادة خارج المجموع للمواد الحالية.

وأضاف أن النظام الجديد يقترح أن يمتحن الطالب 7 مواد ضمن المجموع المؤهل للجامعات، مقسمة على 4 مواد في الصف الثاني الثانوي، إلى جانب 3 مواد في الصف الثالث الثانوي.

وذكر أن مواد الصف الثاني الثانوي، تشمل المواد الأربع اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والتاريخ، بالإضافة إلى مادة اختيارية يحددها المسار الذي يرغب الطالب في دراسته.

وضرب مثالا بمسار «الطب وعلوم الحياة» -المعادل لشعبة علمي علوم- يختار الطالب بين الفيزياء والرياضيات، أما في مسار «الهندسة والحوسبة والذكاء الاصطناعي»؛ سيختار الطالب بين الكيمياء والبرمجة، بالإضافة أيضا إلى مساري إدارة الأعمال، والعلوم والفنون.

وأوضح أن الطالب سيحظى بفرصتين للنجاح في الصف الثاني الثانوي؛ الأولى في نهاية مايو، والثانية في نهاية يوليو لينتقل الطالب إلى الصف الثالث الثانوي بعد الفرصة الثانية بغض النظر عن المجموع الذي يحصل عليه.

وأشار إلى امتحان الطالب مادتين التخصص في الصف الثالث الثانوي، وذلك حسب المسار الذي اختاره في الصف الثاني، بالإضافة إلى مادة التربية الدينية المشتركة بين جميع المسارات، فعلى سبيل المثال سيدرس طالب مسار الطب وعلوم الحياة الكيمياء والأحياء والتربية الدينية.