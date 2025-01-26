أشاد المطرب أحمد سعد، بالفنان عمرو دياب ومسيرته الغنائية الحافلة، مؤكدا أنه من المستحيل ألا يتأثر أي مطرب بعمرو دياب أو لا ينظر إلى نجاحه، قائلا: «سنكون مجانين فعلا لو لم نتأثر بعمرو دياب، ولا ننظر إليه كمثل أعلى في النجاح».

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» المذاع عبر شاشة «MBC مصر» «عمرو دياب مشرفنا، من أول ما حياتنا بدأت وهو رقم واحد، إذا لم نتأثر به فنحن لا نفهم شيئا».

وتحدث عن ألبومه الجديد «حبيبنا» الذي طرحه مؤخرًا، قائلا: «الألبوم كان بالنسبة لي تجربة مختلفة تمامًا، فأنا لم أصدر ألبوما منذ 15 سنة، ولكن فكرة أني اتجهت للأغاني التجارية؛ حاجة عظيمة أنا بموت فيها وبسعد بها جدًا».

وأوضح أنه كان بحاجة إلى تقديم عمل فني يحبه شخصيًا، إلى جانب أعماله التي يقدمها لإرضاء الجمهور.

وعبر عن سعادته بردود فعل الجمهور الإيجابية على الألبوم، قائلا: «أنا قلت أنا محتاج أعمل حاجة أنا بحبها، زي ماكنت بشتغل للناس وشاغل نفسي طوال الوقت هما بيحبوا إيه ومحتاج أقدم لهم إيه، الحمد لله إن الناس عجبها اللي أنا بحبه».