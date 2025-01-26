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حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (3-0) خلال مواجهة بلد الوليد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من الليجا.

وسجل أهداف ريال مدريد في المباراة، كيليان مبابي "هاتريك" في الدقائق 30، 57، و(90+1).

وكاد مودريتش أن يضيف هدفا في الدقيقة 85، إذ انطلق وسدد كرة مرت بمحاذاة القائم الأيمن للحارس هين.

وتدخل ماريو مارتن بعنف على قدم بيلينجهام، ليشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية وطرده، ويحتسب ركلة جزاء للميرنجي، حيث نفذها مبابي بنجاح مضيفا الهدف الثالث في الدقيقة 91، ويهدي الملكي النقاط الثلاث.

وبهذا الانتصار يبتعد ريال مدريد بصدارة الليجا برصيد 49 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف، كما تجمد رصيد بلد الوليد عند 15 نقطة متذيلا جدول الترتيب.