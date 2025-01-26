الجامعة العربية تدين استهداف المستشفى السعودي بالفاشر وحرق مصفاة الجيلي للنفط

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أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية استهداف المستشفى السعودي بالفاشر في انتهاك جديد وسافر للقانون الدولي والإنساني في السودان أودى بكل أسف بحياة مدنيين أبرياء.

كما أدان الحرق المتعمد لمصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم فيما أصبح استهداف ممنهج للمنشآت المدنية الحيوية في البلاد الأمر الذي يعقد الأوضاع الإقتصادية المتردية ويزيد من معاناة السودانيين.

وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن الجامعة العربية تذكر بضرورة الإلتزام الكامل بمقررات إتفاق جدة لوقف إطلاق النار الإنساني الموقع في مايو 2023، الذي طالب بإحترام وحماية كافة المرافق العامة، والطبية والمستشفيات ومنشآت المياه والكهرباء، والامتناع عن إستخدامها للأغراض العسكرية.