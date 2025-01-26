وزير السياحة يبحث مع وزير الثقافة الفنزويلي تعزيز التعاون في مجال الآثار

استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه اليوم أرنستو بيياجاس بولخاك، وزير الثقافة بجمهورية فنزويلا والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية لمصر حاليا، لبحث تعزيز وتنمية أطر التعاون بين البلدين في مجال الآثار وتعريف الشعبين المصري والفنزويلي بثقافة وحضارة كل منهما، ولاسيما في ظل شغف الشعب الفنزويلي بالحضارة المصرية العريقة.

حضر اللقاء، السفير ويلمر أومار بارينتوس سفير فنزويلا بالقاهرة، وأنخيل إيريرا وزير مفوض بسفارة فنزويلا بالقاهرة، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وتناول اللقاء التأكيد على علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بين مصر وفنزويلا وما تشهده من احترام وتعاون متبادل في مختلف المجالات ولاسيما السياحة والآثار.

كما تم مناقشة إمكانية التعاون في مجالات المتاحف وترميم الآثار والحفاظ عليها، حيث أعرب وزير الثقافة الفنزويلي عن رغبة حكومته في الاستفادة من الخبرات المصرية في هذه المجالات.

وفي هذا الصدد، رحب فتحي بذلك، معربا عن استعداد الوزارة للتعاون من خلال تنظيم برامج تدريبية للآثاريين بجمهورية فنزويلا في مصر أو في فنزويلا.