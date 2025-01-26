نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوله إنه اقترح تحريك أعداد كبيرة من الفلسطينين من قطاع غزة إلأى دول مجاورة.

وأضاف ترامب، خلال جلسة لمدة 20 دقيقة مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، اليوم الأحد: "غزة مكان مدمر بالكامل، ولذلك من الأفضل أن تشارك دول عربية من بينها الأردن ومصر، في بناء مساكن آمنة للفلسطينيين".

وزعم ترامب أنه ناقش رؤيته في مكالمة هاتفية، في وقت سابق من اليوم، مع الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، موضحا أنه قال للعاهل الأردني: "أود أن تأخذ المزيد، لأنني أنظر إلى قطاع غزة بالكامل الآن على إنه فوضى، إنه فوضى حقيقية".

ومن جهته، أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل ايتمار بن غفير، عن ترحيبه بتصريحات ترامب، مطالبا رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بتشجيعه.

وفي سياق متصل، أعلن ترامب أنه أوقف قرار سلفه بايدن بحظر إرسال قنابل تزن 2000 رطل إلى إسرائيل، وقال في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "الكثير من الأشياء التي أمرت بها إسرائيل ودفعت ثمنها، ولكن لم يرسلها بايدن، هي الآن في طريقها!".

وأوضح ترامب، في معرض حديثه عن القنابل: "لقد كانوا ينتظرون هذه القنابل لفترة طويلة، كما تعلمون، كانت في المخزن لفترة طويلة وقد أرسلناها اليوم إلى إسرائيل".

وكان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، قد أوقف تسليم القنابل الكبيرة، في مايو الماضي، كجزء من الجهود الرامية إلى منع إسرائيل من شن هجوم شامل على مدينة رفح جنوبي غزة، وبعد شهر، سيطرت إسرائيل على المدينة، ولكن بعد مغادرة الغالبية العظمى من المدنيين البالغ عددهم مليون نسمة، الذين كانوا يعيشون أو يحتمون في رفح.

وقال بايدن في مايو الماضي، عندما أوقف إرسال تلك القنابل: "لقد قُتل مدنيون في غزة، نتيجة لهذه القنابل وغيرها من الطرق التي يهاجمون بها المراكز السكانية".