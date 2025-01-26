عمرو أديب عن تصريحات ترامب: تهجير الفلسطينيين مشروع يتم الضغط لتنفيذه

علق الإعلامي عمرو أديب، على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنقل عدد من الفلسطينيين إلى مصر والأردن.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، إن تهجير الفلسطينيين من قبل لم يكن أمرًا واقعًا، لكنه أصبح حاليًّا عبارة عن مشروع يتم الضغط من أجل تنفيذه من قبل ترامب الذي وصفه بسيد العالم.

وأضاف أن ترامب يضغط بإيعاز من الإسرائيليين لتفريغ غزة، يتحدث عن إخراج 1.5 مليون مواطن من القطاع.

وأشار إلى أن ترامب استخدم لفظ تطهير، ولا أحد يعلم ما يقصده هل يطهر الأرض من الفلسطينيين أم تطهير الأرض من بقايا الحرب.

ونوه بأن ترامب يوزع أسئلة إجبارية على عدد من الدول ويطلب الإجابة، معتبرًا ما قال اليوم بمثابة سؤال صعب ألقاه على مصر ويتوجب الإجابة عليه.

وكان ترامب قد تحدث عما سماه تطهير غزة، وقال إنه يريد من مصر والأردن استقبال الفلسطينيين من القطاع من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وقال للصحفيين على متن طائرة «إير فورس وان» الرئاسية: «نتحدث عن 1.5 مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها. كما تعلمون، على مر القرون، شهدت هذه المنطقة نزاعات عديدة. لا أعرف ولكن يجب أن يحدث أمر ما».

وأفاد ترامب بأن نقل سكان غزة يمكن أن يكون «مؤقتا أو طويل الأجل»، مضيفا: «إنها مكان مدمر حرفيا الآن، كل شيء مدمر والناس يموتون هناك».

وتابع: «لذا، أفضّل التواصل مع عدد من البلدان العربية وبناء مساكن في مكان مختلف حيث قد يكون بإمكانهم العيش بسلام».

وتعهّدت إدارة ترامب الجديدة بتقديم «دعم ثابت» لإسرائيل من دون عرض تفاصيل سياستها في الشرق الأوسط.