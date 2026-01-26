وزير الصحة يستقبل وفد شركة ميندراي الصينية لتعزيز التعاون في الصناعات الطبية والمستشفيات الذكية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفد شركة «ميندراي» الصينية المتخصصة في صناعة الأجهزة الطبية، لبحث تعزيز التعاون في توطين الصناعات الطبية، خاصة أجهزة الأشعة الذكية، وتوسيع تنفيذ المستشفيات الذكية على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجانبين أشادا بالعلاقات الوثيقة بين مصر والصين في القطاع الصحي، وأبرزا تمتع البلدين بكوادر بشرية متميزة ورؤى تكنولوجية متقدمة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول:

• متابعة معدلات الإنجاز في الملفات السابقة.

• استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الأشعة وإنشاء وحدات عناية مركزة ذكية.

• التعاون في تطوير منصات التدريب وتنفيذ ورش عمل لرفع كفاءة الفرق الطبية بأحدث التقنيات.

• تبادل التعاون في المبادرات العامة وتطوير الحلول الصحية الذكية.

وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، أكد استعداد الوزارة لتقديم كل الإمكانيات المتاحة لدعم تطوير المنظومة الصحية.