يوقع الكاتب والروائي الكبير إبراهيم نصر الله، روايته الأحدث "كل الأشياء الجميلة القابلة للكسر"، والصادرة عن دار الشروق، اليوم الاثنين، في الساعة السادسة مساء، بجناح دار الشروق قاعة 2 رقم B28، في معرض القاهرة للكتاب، ضمن لقاء مؤلف الذي تنظمه الدار.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

"ماذا لو كانت قصة السقوط من الجنة ليست نهاية العقاب، بل البداية الحقيقية لكل شيء؟

على أرضٍ قاسية، يرتطم آدم وحيدًا ليكتشف للمرة الأولى معنى الألم والظلام. وفي مكان آخر، تفتح حواء عينيها في مواجهة عالم عدائي تطارده ذاكرة النعيم المفقود. إنها رحلة البقاء المحفوفة بالدهشة، وقصة ميلاد الوعي الإنساني في أكثر صوره هشاشة.

لكنهما ليسا وحيدين تمامًا، فهناك راوٍ يخرج عن صمته ليسرد حكاية الأصل كما لم تُروَ من قبل، كاشفًا عن تلك اللحظات الأولى التي تشكلت فيها مشاعرنا، أحلامنا، ومخاوفنا الأزلية.

في روايته الجديدة، يقدم إبراهيم نصر الله عملًا استثنائيًا عن البحث عن الخلاص في عالم بلا معالم، وعن الحب الذي يولد وسط الخوف، وعن السؤال الذي لم يزل يتردد صداه: ما معنى أن تكون إنسانًا؟".

يذكر أن فعاليات الدورة الـ57 لمعرض القاهرة للكتاب لعام 2026 افتتحت يوم 21 من يناير، وتستمر حتى 3 من فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع.

واختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية هذه الدورة؛ تقديرًا لقيمته الأدبية الخالدة ودوره في إثراء الرواية العربية.

فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل؛ تكريمًا لمسيرته الإبداعية المؤثرة في وجدان أجيال من الأطفال.

وتحل دولة رومانيا، ضيف شرف المعرض هذا العام، وترفع الدورة شعار: «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»؛ تعبيرًا عن مكانة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم وبناء الوعي.