أمريكا: ارتفاع حصيلة الوفيات جراء عاصفة شتوية قاسية إلى 18 شخصا

بدأ أسبوع العمل في الولايات المتحدة بمزيد من تساقط الثلوج على شمال شرق البلاد في أعقاب عاصفة شتوية هائلة جلبت حالة من البؤس المتواصل إلى أجزاء من الجنوب، حيث تركت الأمطار المتجمدة مئات الآلاف يرتعدون بدون كهرباء اليوم الاثنين. وأعلنت السلطات عن 18 حالة وفاة على الأقل بسبب الطقس.

وتسببت الثلوج العميقة- التي يزيد ارتفاعها عن قدم (30 سم) فوق الأرض وتمتد على مساحة 1300 ميل (2100 كيلومتر) من أركنساس إلى نيو إنجلاند – في توقف حركة المرور وإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المدارس على نطاق واسع اليوم الاثنين.

ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى قدمين (60 سنتيمترا) فوق الأرض في بعض الأماكن الأكثر تضررا، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وانقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 800 ألف منزل في الولايات المتحدة صباح اليوم الاثنين، وفقًا لموقع "باور اوتيدج دوت كوم".

وكان معظمها في الجنوب، حيث تسببت الأمطار المتجمدة التي هطلت نهاية الأسبوع في سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في شمال المسيسيبي وأجزاء من ولاية تينيسي.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت في وقت سابق اليوم الإثنين، أن عاصفة شتوية قاسية ضربت مساحات كبيرة من شمال أمريكا وأدت إلى وفاة 11 شخصا على الأقل.

وقالت شبكة "يو إس أيه توداي" نقلا عن السلطات المحلية، إن 13 شخصا على الأقل توفوا في خمس ولايات أمريكية بينما قالت شبكة "سي إن إن" أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم. واعتمد الاختلاف في حصيلة الوفيات في الإعلام على مدى اعتبار الوفيات على صلة بالطقس من عدمه.

وقال عمدة نيويورك زُهران ممداني إنه جرى افتراض أن خمسة أشخاص، جرى العثور عليهم متوفيين في أماكن مفتوحة مطلع الأسبوع، تجمدوا حتى الموت. ولكنه قال إن سبب الوفاة الرسمي لم يتحدد بعد.

وكانت هناك حالات وفيات أيضا على صلة بحوادث طرق خطيرة في أحوال جوية جليدية، بينها شخصان على الأقل في ولايتي تكساس وتينيسي بجنوب البلاد.

وشهدت الولايات المتحدة إلغاء أو إرجاء أكثر من 6400 رحلة طيران في جميع أنحاء البلاد اليوم الاثنين، وفقًا لموقع "فلايت اوير دون كوم" المعني لتتبع الرحلات الجوية.