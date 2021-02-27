 التحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من اليمن صوب السعودية - بوابة الشروق
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التحالف العربي يعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من اليمن صوب السعودية

صاروخ باليستي - ارشيفية
صاروخ باليستي - ارشيفية

نشر في: الجمعة 26 فبراير 2021 - 10:57 م | آخر تحديث: الجمعة 26 فبراير 2021 - 10:57 م
أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، تدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه أراضي المملكة.

وأشار التحالف إلى أن "المليشيا الحوثية الإرهابية حاولت استهداف أحد الأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية للملكة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعلنت قيادة التحالف في وقت سابق، عن إحباطها هجوما جويا جديدا شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية على المملكة بواسطة طائرة مسيرة.

وشدد المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي، على أن محاولات الحوثيين "الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة" ترقى إلى مستوى جرائم حرب".

وقال: "قيادة التحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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