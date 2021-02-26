وزير التعليم يكشف حالات إعادة الامتحان لطلاب أولى وثانية ثانوي

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، عن حالات إعادة الامتحان لطلاب أولى وثانية ثانوي داخل مدارسهم مرة أخرى.

وأكد شوقي على أحقية طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام لمن يتعذر عليهم أداء الامتحان، لأية أسباب قانونية أو مرضية أو التعرض لمشكلة داخل اللجنة تعيق الامتحان أو بسبب التواجد خارج البلاد، سيعاد الامتحان لهم فيما بعد داخل مدارسهم.

وقال الوزير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مساء اليوم، إنه بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المتواجدين خارج البلاد ومسجلين بالمدارس المصرية، يتم السماح لمن استلم الأكواد الخاصة بالامتحان واسم المستخدم والمرور للدخول على منصة الامتحان من خارج البلاد، ويجب على هؤلاء الطلاب التواصل مع المدارس الخاصة بهم وإخطارهم بالموقف للسماح لدخولهم الامتحان الإلكتروني.



ومن المقرر أن تنطلق بعد غدا السبت امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وتستمر حتي 11 مارس القادم.