الغذاء العالمي: نحتاج 107 ملايين دولار لمواجهة الجوع بإقليم تيجراي الإثيوبي

قال تومسون فيرى المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي إن البرنامج يسعى للحصول على تمويل قيمته 107 ملايين دولار لمواجهة الجوع المتزايد في إقليم تيجراي الإثيوبي الذى يشهد صراعا منذ عدة أشهر.. مشيرا إلى أن التمويل يهدف لزيادة المساعدات الغذائية لتصل إلى مليون شخص مع تفاقم مستويات الجوع في الإقليم.



وأضاف المتحدث باسم البرنامج الأممي - في مؤتمر صحفي اليوم /الجمعة/ - أن حوالي 3 ملايين شخص في المناطق الحضرية والريفية أيضا بما في ذلك النازحون والعائدون يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة على الأقل حتى أواخر هذا العام، وذلك بسبب آثار النزاع والحرب وفقدان الوظائف واضطراب الأسواق والحركة إضافة إلى فقدان المحاصيل والارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية والصعوبات الشديدة في الحصول على النقد والوقود.



ونوه المتحدث بأنه إذا تم تأمين التمويل الكافي فسيقوم البرنامج بتوسيع قدرة النقل للحكومة والشركاء لتقديم مساعدة إنسانية إضافية للمحتاجين لا سيما في المناطق الريفية.