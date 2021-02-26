 نقابة الصحفيين ترفض استئناف الحوثيين لمحاكمة 4 صحفيين مختطفين - بوابة الشروق
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نقابة الصحفيين ترفض استئناف الحوثيين لمحاكمة 4 صحفيين مختطفين

صنعاء - د ب أ
نشر في: الجمعة 26 فبراير 2021 - 3:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 فبراير 2021 - 3:35 ص

جددت نقابة الصحافيين اليمنيين، اليوم الخميس، رفضها لمحاكمة أربعة صحافيين معتقلين لدى جماعة أنصار الله الحوثية، منذ نحو ست سنوات، وطالبت بسرعة الإفراج عنهم.

وقالت النقابة في بيان لها: "تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء الأحد القادم في استئناف أحكام الإعدام الجائرة بحق الزملاء عبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري وحارث حميد وأكرم الوليدي المختطفين منذ يونيو 2015".

وأشارت إلى أن هؤلاء الصحفيين "تعرضوا خلال هذه الفترة لسلسلة من الجرائم ابتداء بالإخفاء والتعذيب والحرمان من الزيارة وحق التطبيب وأخيرا أحكام الإعدام الظالم".

وأضافت: "نجدد رفضنا لهذا الحكم المسيس وإجراءات المحاكمة التي تمت وتتم دون أن تتوفر فيها أدنى مستويات العدالة".

وطالبت نقابة الصحفيين بإلغاء هذه الأحكام وسرعة الإفراج عن الصحفيين الأربعة " وإنهاء معاناتهم وأسرهم التي وصلت حدا لا يُطاق".

كما طالبت كافة المنظمات المحلية والعربية والدولية وفِي مقدمتهم اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، ومكتب المبعوث الأممي لليمن للضغط من أجل إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي.

وفي أبريل الماضي أصدرت جماعة الحوثي حكما بإعدام أربعة الصحفيين بتهمة "التخابر والتجسس لصالح دول أجنبية"، في إشارة إلى دول التحالف العربي الداعم للشرعية.

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