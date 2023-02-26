 كولر يكشف أسباب تعادل الأهلي مع صن داونز - بوابة الشروق
الأحد 26 فبراير 2023 12:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

كولر يكشف أسباب تعادل الأهلي مع صن داونز

عمرو فهمي
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 12:14 ص | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 12:14 ص

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قال إنه حزين للغاية بعد التعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي، لافتًا إلى أن الفريق أتيحت له العديد من الفرص التي كان بإمكانها أن تحسم النتيجة لصالحه.

وأوضح كولر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «حزين على نتيجة المباراة خاصة الهدف الثاني لفريق صن داونز. أمر محزن بكل تأكيد أن يدخل في مرمانا هذا الهدف بعدما تقدمنا في نتيجة المباراة».

وأضاف أن الجهاز الفني يعلم أن المنافس يتابع الفريق، وأنه يحاول التغيير في تسديد ضربات الجزاء، وهناك ثلاثة لاعبين من بينهم محمد هاني الذي لم يهدر في ضربات الجزاء التي نفذها اللاعبون خلال التدريبات.

وأشار إلى أنه من المفترض أن تكون ضربة الجزاء هدفًا محققًا، ولكن الأخطاء واردة بشكل عام في كرة القدم، وعلى الجانب الآخر حارس صن داونز نجح في التصدي للكرة.

وأكد كولر أنه لا يوجد وقت للتدريبات بسبب ضغط المباريات، وأن الوقت النظري أصبح أكبر من العملي، للعمل بشكل أكبر على تطوير بعض الجوانب.

وشدد المدير الفني على أنه لن يفقد الفريق قوته الهجومية من خلال اللجوء إلى ثلاثة لاعبين في الدفاع، وأن الفريق سوف يعمل على علاج الأخطاء للعودة إلى المسار المطلوب سريعًا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك