كولر يكشف أسباب تعادل الأهلي مع صن داونز

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قال إنه حزين للغاية بعد التعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي، لافتًا إلى أن الفريق أتيحت له العديد من الفرص التي كان بإمكانها أن تحسم النتيجة لصالحه.

وأوضح كولر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «حزين على نتيجة المباراة خاصة الهدف الثاني لفريق صن داونز. أمر محزن بكل تأكيد أن يدخل في مرمانا هذا الهدف بعدما تقدمنا في نتيجة المباراة».

وأضاف أن الجهاز الفني يعلم أن المنافس يتابع الفريق، وأنه يحاول التغيير في تسديد ضربات الجزاء، وهناك ثلاثة لاعبين من بينهم محمد هاني الذي لم يهدر في ضربات الجزاء التي نفذها اللاعبون خلال التدريبات.

وأشار إلى أنه من المفترض أن تكون ضربة الجزاء هدفًا محققًا، ولكن الأخطاء واردة بشكل عام في كرة القدم، وعلى الجانب الآخر حارس صن داونز نجح في التصدي للكرة.

وأكد كولر أنه لا يوجد وقت للتدريبات بسبب ضغط المباريات، وأن الوقت النظري أصبح أكبر من العملي، للعمل بشكل أكبر على تطوير بعض الجوانب.

وشدد المدير الفني على أنه لن يفقد الفريق قوته الهجومية من خلال اللجوء إلى ثلاثة لاعبين في الدفاع، وأن الفريق سوف يعمل على علاج الأخطاء للعودة إلى المسار المطلوب سريعًا.