الجيش الروسي يدمر قاعدة أوكرانية لإصلاح المعدات العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي دمر قاعدة إصلاح وترميم الأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية في منطقة قرية ستارورايسكوي (جمهورية دونيتسك).

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، قالت الوزارة إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مروحية أوكرانية من طراز «مي-8» بالقرب من قرية غولوبوفكا بمقاطعة خاركوف، و7 طائرات مسيرة في منطقة كاترينيفكا، في مقاطعة خيرسون.

وأكدت أن وحدات من مجموعة «يوجني» قضت على أكثر من 100 جندي من القوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت 3 مركبات قتالية مصفحة، و4 شاحنات صغيرة ومدفع غفوزديكا ومدفع هاوتزر دي-30 على محور دونيتسك في يوم واحد.

ووفقا للوزارة، فقد تم تدمير مستودع الذخيرة التابع للواء جايجر 68، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من رازليف في جمهورية دونيتسك.

وفي منطقة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك، تم تدمير رادار مضاد للبطارية من طراز AN / TPQ-37 أمريكي الصنع.

وأشارت الوزارة إلى أن الجنود الروس قضوا على ما يصل إلى 70 من جنود أوكرانيا، وست مركبات، وثلاث مدافع هاوتزر على محور خيرسون.