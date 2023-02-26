مدير الاستخبارات الروسية: قرار تعليق مشاركة روسيا في معاهدة ستارت كان غير متوقع للغرب

قال مدير جهاز الاستخبارات الدولية الروسي سيرجي ناريشكين، اليوم الأحد، إن قرار روسيا بتعليق مشاركتها في معاهدة "ستارت" الجديدة كان منطقيا وصحيحا لكن غير متوقع في الغرب.

وأوضح ناريشكين في تصريحات -نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعليق مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت" الجديدة، التي وقعتها موسكو وواشنطن بهدف تخفيض حجم ترساناتهما النووية، كان "قرارا مفاجئا وغير متوقع بالنسبة لدول الغرب، لكنه قرار صحيح ومنطقي وحاسم".

يذكر أن بوتين أعلن، الثلاثاء الماضي، في خطابه أمام البرلمان الروسي، إن موسكو ستعلق مشاركتها في معاهدة "ستارت" الجديدة، موضحا أن روسيا لا تنحسب من المعاهدة لكنها لن تعود إلى الامتثال لبنودها إلا عندما تفهم موسكو كيف سيتم ضم ترسانات الولايات المتحدة وكذلك حلفائها من القوى النووية في الناتو (المملكة المتحدة وفرنسا) إلى المعاهدة.

ووافق مجلس الدوما (مجلس النواب) الروسي بالإجماع على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة الروسية لتعليق مشاركة موسكو في معاهدة ستارت الجديدة للأسلحة النووية، يوم الأربعاء الماضي.