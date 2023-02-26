فريق مشروع قوى عاملة مصر في زيارة إلى المنيا لبحث تأهيل خريجي التعليم الفني لسوق العمل

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استقبل المهندس حمدي السيد إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، فريق مشروع "قوى عاملة مصر مكتب المنيا"؛ لبحث تأهيل طلاب التعليم الفني، وإكسابهم مجموعة من الجدارات المناسبة التي تناسب سوق العمل، وتماشيا مع رؤية الوزارة لتطبيق منظومة الجدارات المهنية.

جاء ذلك بحضور المهندس حامد الشريف مدير عام التعليم الفني، وحمدي مصطفى وكيل المديرية، في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر Work force Egypt.

وصرح وكيل تعليم المنيا، بأن المقابلة جاءت لتعزيز التعاون ودعم أنشطة وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل ومشروع قوى عاملة مصر بالمحافظة، وتماشيا مع رؤية الوزارة لتطبيق منظومة الجدارات المهنية.