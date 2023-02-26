 مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر وقوع انفجار في سوق بجنوب غرب باكستان - بوابة الشروق
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مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر وقوع انفجار في سوق بجنوب غرب باكستان

أ ش أ
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 10:00 ص | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 10:00 ص

 

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الأحد، مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين إثر وقوع انفجار في سوق مكتظ بمقاطعة "بارخان" التي تقع على بعد 600 كيلومتر تقريبا من شمال شرق مدينة "كويتا" عاصمة إقليم بلوشستان.

ونقلت قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن قائد الشرطة المحلية ساجد أفضل قوله إن القنبلة كانت مثبتة على ما يبدو في دراجة نارية وتم تفجيرها عبر جهاز تحكم عن بعد، مشيرا إلى أنه فضلا عن سقوط ضحايا فقد أسفر التفجير أيضا عن تضرر العديد من المحال في السوق بشدة.

من جهته، أدان رئيس وزراء ولاية بلوشستان عبد القدوس بيزينجو، التفجير ووصفه بالهجوم الإرهابي.. فيما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عنه.

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