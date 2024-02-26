افتتح أمس الأحد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، معرضين لبيع السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة أهلًا رمضان بمركز شبراخيت، بحضور اللواء محمد زايد، رئيس مركز ومدينة شبراخيت، ومجدي الخضر، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، ومفتاح عبد اللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، وسمير البلكيمى، مدير الرقابة التموينية.

والمعرضان يتم تنظيمهما بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالبحيرة وبالتعاون مع الوحدة المحلية، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتفقد السكرتير العام أجنحة المعرض التي تضم عدد 11 جناحا لعرض مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات، بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك، والتي تقل أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق.



وأوضح السكرتير العام أن جميع الأسعار بالمعرض في متناول الجميع، مضيفًا أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح عدد من المعارض المشابهة بكافة مدن ومراكز المحافظة، للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، كما وجه باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.