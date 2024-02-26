فريق نافالني يعتزم تنظيم جنازة عامة للمعارض الروسي في موسكو

قال فريق المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني، الذي توفي في السجن، إنه يريد تنظيم جنازة عامة في موسكو بحلول يوم الجمعة.

وقالت كيرا يارميش، المتحدثة باسم نافالني اليوم الإثنين، عبر منصة إكس، "نحن نبحث عن قاعة للوداع الأخير لأليكسي". وأضافت أن التاريخ المعتزم هو نهاية أسبوع العمل الحالي.

وذكرت السلطات الروسية أن نافالني توفي في 16 فبراير في معسكر سجون يحمل الاسم غير الرسمي "الذئب القطبي" في منطقة يامال القطبية السيبيرية. ومازالت ملابسات وفاته غير واضحة.

وتردد أن المعارض الرئيسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد سقط مغشيا عليه بينما كان يتمرن في باحة السجن القارس البرودة وتوفي رغم محاولات إنعاشه.

ووفقا لفريق نافالني، تذكر شهادة الوفاة أسباب "طبيعية".

واتهمت ليودميلا نافالنيا، والدة نافالني، السلطات الروسية بأنها حاولت الضغط عليها لدفن نجلها في سرية وهو ما رفضت فعله. وفي المقابل دعت إلى مراسم علنية للسماح لأنصاره بإلقاء نظرة الوداع عليه.