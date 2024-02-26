الرئاسة الفلسطينية: إجلاء المدنيين من رفح مرفوض لأنه يعيد الاحتلال والتهجير

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الخطة التي أعلنها مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لإجلاء المدنيين من رفح «مرفوضة ومدانة لأنها تهدف لعودة احتلال قطاع غزة، وتهجير أبناء الشعب من القطاع».

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أضاف أبو ردينة، أن الخطة التي يتحدث عنها نتنياهو، تؤكد للعالم أسره أنه ماضٍ في عدوانه على أهل قطاع غزة وقراره المسبق باقتحام مدينة رفح، رغم كل المطالبات الأممية والعالمية بوقف هذا العدوان والجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد أن ما يحدث هو إبادة جماعية بحق أبناء الشعب في قطاع غزة، مضيفًا: «الجميع يعلم أن استمرار العدوان الهمجي على شعبنا ومقدساتنا، ومحاولات التهجير المدانة في قطاع غزة والضفة الغربية، وانعدام الأفق السياسي القائم على الشرعية الدولية، ستدمر المنطقة بأسرها».

وشدد على أهمية تحرك الإدارة الأمريكية بشكل مختلف وجدي؛ لوقف هذا الجنون الإسرائيلي، وتحمل مسئوليتها بإلزام دولة الاحتلال بوقف هذا العدوان المتواصل على شعب فلسطين وأرضه قبل فوات الأوان.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن «الدعم الأمريكي المتواصل هو الذي يشجع سلطات الاحتلال على تصعيد عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني».