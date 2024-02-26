الأهلي بطلا لسوبر سيدات الطائرة بالفوز على الزمالك

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توج الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني إبراهيم فخر الدين، بلقب كأس السوبر المصري عقب فوزه على غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا حسام شكري بنتيجة 3-2.

وشهد اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الإثنين على صالة اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة ندية وإثارة كبيرة بين الفريقين، قبل أن يحسمها المارد الأحمر لصالحه.

واستطاع الشياطين الحمر العودة بعد تأخرهم في الشوط الأول بنتيجة "22-25"، قبل أن يتداركوا النتيجة ويفوزوا بالشوطين الثاني والثالث بنتيجة "25-22، 25-13، ثم عادت سيدات الزمالك لتخطف الشوط الرابع بنتيجة "25-19"، فيما ابتسم الحظ للأهلي في الشوط الحاسم والذي انتهى بنتيجة "15-10".

لتحتفظ سيدات القلعة الحمراء بلقب البطولة للسنة الثانية على التوالي حيث فزن بلقب العام الماضي على حساب نظيرتهن من الصيد.

وكان الأهلي قد صعد للنهائي عقب فوزه على نظيره الصيد بنتيجة 3-0، فيما تفوق الزمالك على حساب نظيره سبورتنج بنفس النتيجة.