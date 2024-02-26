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تواجد عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي المنضم حديثا للفريق في القائمة التي ستخوض مباراة بلدية المحلة غدا الثلاثاء، المؤجلة من الجولة الخامسة ببطولة الدوري.

انضم عمر كمال للقائمة لأول مرة بعد انضمامه من فيوتشر في يناير الماضي حيث غاب عن مباراتي شباب بلوزداد وميدياما الغاني بسبب عدم قيده في القائمة الأفريقية.

كما انضم للقائمة لأول مرة أيضا حارس المرمى محمود الزنفلي الذي انضم أيضا في يناير الماضي قادما من الداخلية، وتعثرت محاولات قيده في القائمة الأفريقية.

واستعاد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جهود لاعب الوسط مروان عطية الذي غاب عن المباراة الماضية أمام ميدياما الغاني بسبب الإيقاف.

وتضم قائمة الأهلي 21 لاعبا، وهم..

حراسة المرمى.. مصطفى شوبير، محمود الزنفلي ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع.. محمد هاني وأكرم توفيق وعمر كمال عبد الواحد وعلي معلول ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم.

خط الوسط.. كريم نيدفيد وكريم فؤاد وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم ومروان عطية وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم.. وسام أبو علي وأنتوني موديست وبيرسي تاو.

في المقابل خرج من القائمة كل من حمزة علاء ومحمود متولي وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبدالقادر ومحمود كهربا لأسباب فنية.

بينما يغيب كل من محمد الضاوي كريستو وأليو ديانج وخالد عبد الفتاح ومحمد الشناوي وياسر إبراهيم بسبب إصابات مختلفة.