طبيب الزمالك يزف نبأ ساراً بشأن إصابة زيزو

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، عن موقف أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق بعد تعرضه للإصابة في مباراة أبو سليم الليبي.

وتلقى زيزو إصابة بكدمة قوية في الكاحل خلال المباراة التي أقيمت على ملعب عنابة بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية ليغادر المباراة مصاباً.

وكشف طبيب الزمالك على هامش سفر بعثة الفريق فجر اليوم إلى القاهرة، أن زيزو سيحصل على راحة لمدة 48 ساعة ويبدأ بعدها التأهيل والعودة تدريجيا، مشيرا إلى أن غيابه قد يكون لبضعة أيام وهو ما يمهد لعودته للمشاركة قبل مباراة الأهلي التي تقام يوم 8 مارس المُقبل في نهائي كأس مصر.