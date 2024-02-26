إعادة فتح مجمعات نفطية غرب ليبيا بعد حل مشكلة حرس المنشآت

أعلن منتسبو حرس المنشآت النفطية في غرب ليبيا مساء اليوم الأحد،إعادة فتح مصفاة الزاوية ومجمع مليته النفطي، وذلك عقب اجتماع قالوا إنهم عقدوه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة.

وفي بيانين متلفزين ومنفصلين من أمام مصفاة الزاوية ومجمع مليته غرب طرابلس، أعلن منتسبو الحرس عن إعادة الفتح بعد الإغلاق الذي أعلنوا عنه ظهيرة اليوم الأحد، وطالبوا فيه الحكومة بصرف مستحقات مالية لصالحهم.

ولم تعلق حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس والمؤسسات التابعة لها على الإغلاق، لكن رئيس الحكومة، بادر عشية الأحد إلى إصدار قرار يقضي بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية وفقاً لجدول المرتبات الموحد لمنتسبي الجيش الليبي.

وتنتج ليبيا2ر1 مليون برميل من النفط الخام في اليوم، إلا أن مؤسساتها النفطية شهدت خلال السنين الأخيرة عدة اختراقات أدت في أوقات عديدة إلى إيقاف مؤقت للإنتاج وإعلان القوة القاهرة من قبل مؤسسة النفط،كان آخرها مطلع يناير الماضي.

كانت منتسبو حرس المنشآت في ليبيا قد أعلنوا في وقت سابق من اليوم الأحد ، إغلاق الحقول والموانئ النفطية في كامل البلاد.

وقال منتسبو حرس المنشآت ، في بيان صحفي أوردته قناة "ليبيا الاحرار" على صفحتها بموقع "فيسبوك"، : "أمهلنا المسؤولين مدة 10 أيام للاستجابة إلى مطالبنا دون جدوى".

وطالبوا رئيس الوزراء باعتماد الجهاز إداريا وماليا تحت المؤسسة الوطنية للنفط، وضمنيا تحت وزارة الدفاع ، داعين إلى اعتماد جدول مرتبات الجهاز إسوة بموظفي مؤسسة النفط مشتملا على الزيادة 67% مع صرف العلاوات والفروقات حسب القانون.