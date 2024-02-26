العاهل الأردني يحذر من خطورة أي هجوم إسرائيلي على رفح

جدد العاهل الأردني الملك عبد الثاني، اليوم الاثنين، التأكيد على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر الحسينية، وفد مجلس العلاقات العربية والدولية، وفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وحذر العاهل الأردني من خطورة أي هجوم إسرائيلي على رفح، واستمرار أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وشدد على أهمية إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الأردني، اليوم الاثنين، تنفيذ أكبر عملية إنزال مساعدات إلى قطاع غزة استهدفت 11 موقعا.

وقال الجيش الأردني، في بيان له، إن عمليات إنزال المساعدات استهدفت المواقع في غزة من شمال القطاع وحتى جنوبه.

وأضاف أن عمليات إنزال المساعدات في غزة شملت 3 طائرات أردنية وطائرة فرنسية.

وأشار إلى أنه نفذ 4 إنزالات جوية إغاثية لأهل غزة على طول ساحل القطاع من الشمال إلى الجنوب.