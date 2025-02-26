صعود مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تداولات بورصة موسكو

ارتفعت مؤشرات الأسهم الروسية، في بداية تداولات بورصة موسكو، اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات التداول.
وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.26% ليصل إلى 3334.75 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.26% ليصل إلى 1212.62 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.
وبحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت موسكو (07:15 بتوقيت جرينتش)، ارتفع مؤشر "إم أو اي إكس" بنسبة 0.1% ليصل إلى 3329.4 نقطة، كما ارتفع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 0.1% ليصل إلى 1210.68 نقطة.
ومن ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي بواقع 2.4 كوبيك ليصل إلى 11.713 روبل.