أمريكا: نائب قائد شرطة في فلوريدا يقتل رجلا صدمه بسيارته

قال السلطات الأمريكية إن نائب قائد شرطة في ولاية فلوريدا أطلق النار وقتل رجلا يشتبه في قتله شخصين في موقع واحد، وإطلاقه النار على آخر، ثم إصابته لشخص في متجر قريب قبل أن يصدم النائب بسيارته ذات الدفع الرباعي ويسحبه لمسافة.

ووقعت هذه الاعتداءات ليلة أمس الأربعاء في مدينة باهوكي، التي يبلغ عدد سكانها نحو 5500 نسمة في جنوب فلوريدا.

وقال قائد شرطة مقاطعة بالم بيتش ريك برادشو في مؤتمر صحفي إن مكتب قائد شرطة المقاطعة استجاب لبلاغ عن إطلاق النار على شخصين، وتم العثور عليهما مقتولين.

وأضاف برادشو أنه بعد فترة وجيزة، تلقت السلطات بلاغات عن إطلاق نار في منزل ومتجر بقالة قريبين، حيث أصيب شخص بجروح.

وأفاد مكتب قائد شرطة المقاطعة في بيان صحفي بأن المشتبه به صدم نائب لقائد الشرطة بسيارته بينما كان يضع شريط تحديد مسرح الجريمة في موقع إطلاق النار الثاني، ودفعه لمسافة حوالي 40 قدما ( 12 مترا).

وأوضح مكتب قائد شرطة المقاطعة أن الرجل خرج من سيارته وحاول إطلاق النار على النائب المصاب، إلا أن النائب رد بإطلاق النار وقتله، فيما أطلق نائب آخر النار أيضا.

وحددت السلطات هوية المشتبه به بأنه تشارلز ماكلوود جونيور، البالغ من العمر 44 عاما. وقال برادشو إن المحققين يحاولون تحديد الدافع وراء هذه الاعتداءات وما إذا كان ماكلوود يعرف الضحايا.