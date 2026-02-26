ترحيل 20 أفغانيا من المدانين بارتكاب جرائم من ألمانيا إلى أفغانستان مباشرة

رحّلت ألمانيا مجموعة من الأشخاص إلى أفغانستان عبر رحلة طيران عارضة "شارتر".

وأعلنت وزارة الداخلية الاتحادية أنه تم نقل عشرين أفغانيا من المدانين بارتكاب جرائم من مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا إلى العاصمة الأفعانية كابول على متن رحلة خاصة.

ووفقا للوزارة، تعد هذه أول رحلة طيران عارضة تتم دون دعم من دول أخرى، وذلك بناءً على اتفاق مباشر؛ حيث كانت قطر تتوسط في الرحلات السابقة. وقد توصل موظفو الوزارة الآن إلى اتفاق مع حركة طالبان الإسلامية.

وتعتبر الاتصالات مع طالبان مسألة مثيرة للجدل في ألمانيا، إذ لا تربط الحكومة الألمانية رسميا علاقات دبلوماسية مع الحركة الإسلامية التي استعادت السلطة في أفغانستان منذ أغسطس 2021.

وتواجه الحركة عزلة لا سيما من الدول الغربية بدعوى تجاهلها لحقوق الإنسان، ولا سيما حقوق المرأة.

وصرح وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبرينت بقوله: "اتفاقنا يخلق أساسا موثوقا للقيام بعمليات ترحيل مباشرة ومستمرة إلى أفغانستان". وبحسب الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، تم ترحيل رجال أفغان ملزمين بمغادرة البلاد من المدانين بارتكاب جرائم جنائية في ألمانيا، شملت جرائم جنسية، واعتداءات جسدية، وجرائم مخدرات.

ووفقا لوزارة الداخلية في ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية، كان من بين المرحلين شاب يبلغ من العمر 22 عاما، حُكم عليه بالسجن لعدة سنوات لمشاركته في اغتصاب قاصر في مدينة إيلركيرشبرج عام 2019.

وأوضحت وزيرة العدل في الولاية، ماريون جينتجيس (من حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي، الديمقراطي)، أنه تم بذلك ترحيل جميع الجناة الأربعة في قضية الاغتصاب الجماعي؛ أحدهم إلى العراق وثلاثة إلى أفغانستان.