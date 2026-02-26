 نائب محافظ الوادي الجديد يشارك الأسر والطلاب الوافدين الإفطار الرمضاني ضمن حملة إفطار صائم - بوابة الشروق
الخميس 26 فبراير 2026 11:39 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

نائب محافظ الوادي الجديد يشارك الأسر والطلاب الوافدين الإفطار الرمضاني ضمن حملة إفطار صائم

عمرو بحر
نشر في: الخميس 26 فبراير 2026 - 11:20 م | آخر تحديث: الخميس 26 فبراير 2026 - 11:20 م

شارك محمد كجك، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، الأسر والطلاب الوافدين في الإفطار الرمضاني المقام بمدينة الخارجة، ضمن حملة "إفطار صائم" التي تتبناها مؤسسة التكافل الاجتماعي ووزارة الأوقاف وإحدى المؤسسات الخيرية، بحضور إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، ومحمد منير، مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وعلي نجاح، رئيس مركز الخارجة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وهنأ كجك الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، مشيدا بالمبادرة التي تستهدف توزيع 850 وجبة إفطار جاهزة يوميا و600 وجبة سحور للأسر الأولى بالرعاية والوافدين على مدار الشهر الكريم، من خلال توزيع الوجبات على المنازل أو تقديمها جاهزة بمائدة الإفطار، مثمنا جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف العبء عن الفئات المستحقة ودعم الوافدين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك