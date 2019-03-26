الصين تدشن موقعا إلكترونيا للدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق

أطلقت الصين، اليوم الثلاثاء، موقعا إلكترونيا إخباريا للدورة الثانية لمنتدى (الحزام والطريق) للتعاون الدولي التي تستضيفها العاصمة بكين نهاية الشهر القادم؛ لتغطية أخبار وخدمات المنتدى.

وكان عضو مجلس الدولة الصيني وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، قد صرح في وقت سابق بأن الرئيس الصيني شي جين بينج سيحضر مراسم افتتاح منتدى الحزام والطريق، وسيلقي خطابا رئيسيا، كما سيترأس اجتماع مائدة مستديرة للقادة المشاركين في المنتدى.

وقال وانغ يي: "إن عدد رؤساء الدول والحكومات الأجنبية المتوقع حضورهم سيكون أكبر بكثير من عدد الرؤساء الذين حضروا المنتدى الأول، وأن الآلاف من الممثلين لأكثر من 100 دولة سيحضرون المنتدى، فيما سيكون هناك المزيد من الأحداث، بما في ذلك 12 منتدى فرعيا يركز على التعاون العملي، كما سيتم تنظيم مؤتمر خصيصا لرجال الأعمال للمرة الأولى".

وينعقد منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي تحت عنوان (تعاون الحزام والطريق.. تشكيل مستقبل مشترك أكثر إشراقا)، ويهدف إلى تحقيق تعاون ذي جودة عالية في إطار الحزام والطريق.