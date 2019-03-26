ازدياد حالات انتحار الأكراد في سجون تركيا احتجاجا على شروط اعتقال أوجلان

أعلن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في تركيا -اليوم الثلاثاء- أن حالات انتحار الأكراد في السجون التركية ازدادت؛ بعد انتحار ناشطة كردية احتجاجا على شروط اعتقال عبد الله أوجلان الزعيم التاريخي للمتمردين الأكراد.

ونقلت قناة "سكاي نيوزعربية" عن نائبة حزب الشعوب الديمقراطي في مردين توما تشيليك قولها "انتحار ميديا تشينار هو رابع حالة انتحار في السجون التركية".

وكانت تشينار متهمة لصلاتها مع حزب العمال الذي تصنفه تركيا منظمة "إرهابية"، حيث اعتقلتها السلطات في سجن فان "شرق"، ثم نقلتها إلى ماردين "جنوب شرق" لجلسة محاكمتها، حيث انتحرت، وقد انتحر أوغور سكار، وزلكوف غيزين، وأيتن باشات ؛بعد أن بدأت في الثامن من نوفمبر الماضي النائبة الكردية ليلى غوفين إضرابا عن الطعام، وانضم أكثر من 170 شخصا إلى غوفين في إضرابها عن الطعام؛ للمطالبة بتخفيف شروط اعتقال أوجلان.