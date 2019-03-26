إسرائيل تعلن سقوط صاروخ من غزة في مجمع اشكول شرقي القطاع

ذكرت وسائل اعلام عبرية مساء اليوم أن صاروخا اطلق من قطاع غزة، سقط في مجمع اشكول الاستيطاني (أحد المستوطنات الإسرائيلية بغلاف غزة شرقي خانيونس جنوب القطاع مساء اليوم).

وقال جيش الاحتلال ان الصاروخ انطلق من غزة وانفجر في ارض مفتوحة بمنطقة اشكول دون اصابات.

وكان الكابنيت الاسرائيلي "المجلس الامني المصغر" قد قرر الدفع بتعزيزات اضافية على الحدود مع قطاع غزة.

وجاءت القرارات بعد تقييم الوضع برئاسة رئيس الحكومة الاسرائيلية ووزير الجيش بنيامين نتنياهو، عقب اجتماعه برئيس اركان الجيش أفيف كوخافي الذي قرر استدعاء المزيد من قوات المشاة الاضافية وكتيبة المدفعية لحدود غزة، وتجنيد قوات احتياط اضافية، ومنع الاجازات في صفوف تلك الكتائب .

ويأتي تعزيز الجيش الإسرائيلي لقواته في قطاع غزة رغم إزالته الحواجز العسكرية التي نصبها في محيط القطاع، منذ أمس، الإثنين، وإعادة تشغيل القطارات في المنطقة، بعد الأنباء عن التوصّل إلى تهدئة بين الاحتلال وفصائل المقاومة.