نائب رئيس الوزراء الإيطالي: انتماء إيطاليا للناتو لا يمنعها البحث عن فرص تجارية مع الصين

صرح نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو بأن الانتماء إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" لا يمنع بلاده من اغتنام فرص تجارية جديدة مع الصين بالانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق.

وقال دي مايو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "اَكي" الإيطالية، اليوم الثلاثاء، "نحن دولة تنتمي إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وندرك جيدا تحالفاتنا، لكن في ذات الوقت نحن دولة مستقلة قادرة على البحث عن فرص تجارية جديدة وفعلنا هذا من خلال الانضمام إلى مبادرة طريق الحرير الجديد".

وأضاف نائب رئيس الوزراء الإيطالي "سألتقى خلال زيارتي لواشنطن ممثلين عن الإدارة الأمريكية وهذه الرحلة تأتي في إطار العلاقات الثنائية القوية التي حافظت عليها إيطاليا دائمًا مع الولايات المتحدة".

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قد اجتمع مع رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي يوم السبت الماضي لتوقيع اتفاقيات لمشاركة إيطاليا في مشروع البنية التحتية العملاق المعروف باسم مبادرة "الحزام والطريق" برغم معارضة الولايات المتحدة.