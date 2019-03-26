توسلت المواطنة الآيرلندية، ليزا سميث، 37 عامًا إلى وسائل الإعلام الوطنية في بلادها لـ«العودة إلى الوطن»، عقب انضمامها إلى صفوف «داعش» لأنها وطفلتها محتجزتان في مخيم «الهول» شمالي سوريا، بحسبما أورتده شبكة «Mirror» البريطانية، اليوم.



من مضيفة إلى داعشية !



عملت، ليزا سميث كمضيفة في سلاح الجو الآيرلندي الحكومي، وضيفت العديد من السياسيين، وكان لها رتبة «مجندة»، قبل أن تختفي منذ 7 سنوات.



لماذا داعش ؟



صرحت سميث لشبكة تلفزيون آيرش تي في « I TV »، الآيرلندية، قبل أيام أنها اعتنقت الإسلام، قبل نحو 7 سنوات، ثم قدمت إلى سوريا للإقامة في دولة «الخلافة» التي روجت لها «داعش»، من منطلق رغبتها في العيش في بيئة «إسلامية» حسب تعبيرها، وأنها كانت تود حياة بلا زنا ولا تدخين ولا سكر ولا موسيقى ولا قتال؛ لكنها اكتشفت أن الأمر ليس كذلك.



لم تنته داعش بعد !



واسترسلت بأنها قدمت إلى سوريا بمفردها، ثم التقت رجل بريطاني، وتزوجا قبل 3 أعوام.



وزعمت سميث أن زوجها قتل قبل شهرين، وعندما سألتها مراسلة «ميرور» هل انتهى حكم داعش ردت ق قائلة «لا لم ينته بعد».



تتوسل للعودة



توسلت، الأيرلندية، ليزا سميث ، 37 عامًا، لإنقاذها من المعسكرات المخصصة لاحتجاز جهاديات «داعش» وأطفالهن، في مخيم «الهول» شمالي سوريا حيث يحتجز مئات النساء والأطفال المنتمين لصفوف داعش داخل المخيم، وسبق ووجهت المناشدة ذاتها إلى مراسلة «آيرش تي في »، التي التقت بها في معسكر الهول قائلة أنها تود العودة إلى بلادها.



وأخبرت سميث مراسلة ««آيرش تي في» بأنها أرملة و أن طفلتها التي وضعتها عقب أسابيع قليلة من إعلان «خلافة» داعش في المنطقة، لا تزال في معسكر «الهول» شمالي سوريا بالقرب من مدينة باغوز.



سجن أو سحب جنسية.. لكنها تود العودة



وعندما أشارت مراسلة «ITV »،إلى احتمالية أن سميث ستسجن فور عودتها إلى آيرلندا، ردت بأنها تعرف احتمال تجريدها من جنسيتها، أو الزج بها في السجن، لكنها لا تبالي لأنها بالفعل «محتجزة بالفعل»، وسط مئات من النساء والأطفال، لكنها تود العودة.



ليسوا جميعا إرهابيون



واسترسلت على الجميع أن يدرك أن ليس كل المتواجدات في معسكر «الهول» إرهابيون وأن من بينهم من أجبروا على العيش بهذه الطريقة، ويريدون «العودة إلى الوطن» وأن من بينهم أيضًا لاجئون، اضطروا للبقاء هناك.



مسؤلون ومباحثات للعودة



وأجرى مسؤلون من قوات الدفاع ووزارة الخارجية الآيرلندية مباحثات، حول عودة الايرلندية سميث وطفلتها، مطلع الأسبوع الجاري، وسط رفض إعلامي وشعبي لما تشكله من خطورة على المجتمع.



كذب وغموض



وزعمت سميث في البداية أنها بريطانية الجنسية أثناء حديثها مع شبكة تلفزيون آيرش تي في «ITV »، لكن المراسلة جزمت بأن لهجتها أيرلندية، ليتضح بعذ ذلك أن سميث كانت مجندة آيرلندية تنتمي إلى سلاح الطيران الحكومي الآيرلندي، قبل أن تختفي تمامًا قبل 7 سنوات.



خلايا نائمة تشكل تهديدًا



قبضت القوات الكردية، على سميث برفقة عدد من النساء، بعد فرارهن من قرية «باغوز» المحاصرة، حسبما ذكرته صحيفة«mirror »، البريطانية.



وأعلنت القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة عن الاستيلاء على آخر أراضي داعش في باغوز ، يوم السبت ، والقضاء على "الخلافة" التي أعلنتها مجموعة داعش الإرهابية قبل عامين في المنطقة.



ومع ذلك ، فإن جهاديي داعش في سوريا والعراق ، والخلايا النائمة حول العالم لا تزال تشكل تهديدًا.



ويذكر أنه منذ بوادر انهيار ما يسمى بـ«الخلافة» التي أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، قبل أكثر من عام، بدأ حلفاء أميركا وشركاؤها التعامل أزمة عودة جهاديي داعش الأجانب، والأخطار المقترنة بعودتهم، لكن القضية أصبحت أكثر حدة وجدلًا في الأيام الأخيرة الماضية.