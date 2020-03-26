الصين تكشف تطورات عملية البحث عن دواء لوباء كورونا



قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية "رن قوه تشيانغ" اليوم الخميس إن خبراء طبيين من الجيش الصيني يكثفون البحث عن دواء ولقاح وتتبع مصدر فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" لمساعدة البلاد في معركتها ضد الفيروس.

وأضاف تشيانغ –في تصريح خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس- إنه في 16 مارس الجاري، قام فريق بحث يقوده "تشن وي" الباحث في الأكاديمية الصينية للهندسة والباحث في معهد الطب العسكري التابع للأكاديمية العسكرية للعلوم، بتطوير لقاح مركب للفيروس، وحصل اللقاح على موافقة السلطات، كما حصل على الضوء الأخضر لتجربته سريريا.