الكويت توقف تشغيل سيارات الأجرة في إطار مواجهة كورونا

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، وقف تشغيل سيارات الأجرة حتى إشعار آخر؛ وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف المزرم - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، بالمركز الإعلامي لقصر السيف، عقب جلسة مجلس الوزراء الكويتي الاستثنائية التي عقدت اليوم برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي - أن مجلس الوزراء قرر أيضا تكليف الشركة الكويتية للتموين، بتغطية أي نقص بالمواد والسلع الغذائية الأساسية للسوق المحلي.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتي قرر أيضا وقف الحضور الشخصي في المؤتمرات الصحفية، والاستعاضة عنه بالوسائل التكنولوجية، فضلا عن صرف راتب شهر لجميع الطلبة والطالبات الكويتيين المبتعثين في الخارج.

وأكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، أنه لوحظ منذ بداية تطبيق قرار الحظر الجزئي، عدم تغير نمط الحياة لدى بعض المواطنين والمقيمين، مؤكدا أن انتهاء ساعات الحظر المفروض، لا يعني العودة إلى الحياة بشكل طبيعي.

ودعا المزرم مجددا جموع المواطنين والمقيمين، إلى البقاء في المنازل، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، مناشدا في الوقت نفسه الجميع لاستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية فقط، وعدم تداول أية أخبار غير دقيقة، لمواجهة الشائعات والحد منها.