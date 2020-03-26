بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا جوانب التسوية في سوريا وليبيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي، مستجدات التسوية في سوريا وليبيا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" لروسية عن بيان للكرملين القول إن بوتين وماكرون اتفقا - خلال الاتصال الذي جرى بمبادرة من الأخير - على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.

وفي سياق الوضع في سوريا وليبيا مع تفشي فيروس (كورونا) المستجد، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش - في وقت سابق - إلى وقف كامل لإطلاق النار في الصراعات بشتى أنحاء العالم، فيما تبذل الحكومات والسلطات المحلية جهودا كبيرة لمواجهة الوباء الذي انتشر في معظم الدول.