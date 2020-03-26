الوزير: دخول برج إشارة كفر الدوار الخدمة على خط القاهرة- الإسكندرية

أعلن وزير النقل المهندس كامل الوزير، دخول برج كفر الدوار الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة/ الإسكندرية بطول 208 كم، والجاري تنفيذه حالياً بمعرفة شركة "تاليس" الإسبانية العالمية بالنظام الإلكتروني حديث (EIS) الحاصل على شهادة "4 SILL" والذي يحقق أعلى معدلات الأمان.

وأوضح الوزير، في بيان اليوم الخميس، أن برج كفر الدوار يتحكم في 44 سيمافور ضوئي و5 مزلقانات تعمل أتوماتيكياً وكذلك 23 موتور تحويلة..مشيرا إلى أن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية يضم 19 برجاً رئيسياً و14 برجاً ثانوياً و80 مزلقاناً، وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 74% حيث دخلت 8 أبراج رئيسية الخدمة حتى الآن وهي أبراج قويسنا وبركة السبع وكفر الزيات وإيتاي البارود وأبو حمص وطوخ وسندنهور وكفر الدوار، وكذلك 8 أبراج ثانوية و39 مزلقاناً.

ولفت الوزير إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الكهربي الحالي بآخر إلكتروني حديث، مما يسهم في زيادة عدد الرحلات في اليوم الواحد وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، كما يشمل المشروع تزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، وإدخال نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وأكد أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1869 كم بتكلفة 37 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.