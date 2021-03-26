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أعداد جريدة الشروق
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بايدن يعرب عن أمله في استقرار منطقة شرق البحر المتوسط

أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 مارس 2021 - 9:44 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 مارس 2021 - 9:44 ص

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن أمله في تحقيق الاستقرار بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
جاء ذلك خلال إتصال هاتفي أجراه بايدن مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ـ بحثا خلاله سبل التعاون الدفاعي وتنسيق القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بروسيا والصين ودول البلقان الغربية.
وأفاد البيت الأبيض في بيان صحفي نشره على موقعه الإلكتروني اليوم /الجمعة، بأن بايدن ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أتفقا على العمل معًا لمواجهة تهديد تغير المناخ والسعي لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام.
وأكد الرئيس الأمريكي التزامه بمواصلة تعميق العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، وثمن التعاون الدفاعي المتنامي بينهما.
وهنأ الرئيس بايدن، اليونان بالاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لتأسيسها.

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