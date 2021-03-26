تونس: ضبط أكثر من 130 مهاجرا غير شرعي في طريقهم إلى السوحل الإيطالية

أعلن المتحدث باسم البحرية في تونس اليوم الجمعة عن ضبط أكثر من 130 مهاجرا غير شرعي بينهم أطفال ونساء على متن قوارب بسواحل صفاقس ونابل في طريقها إلى السواحل الإيطالية.

وأفاد المتحدث حسام الجبابلي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بأن 76 مهاجرا ضبطتهم الوحدات البحرية على مركب صيد بسواحل منطقة العوابد بجهة صفاقس جنوب شرق العاصمة اليوم الجمعة.

وبحسب المتحدث، فإن أغلب المهاجرين ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء من بينهم 27 من النساء و9 أطفال إلى جانب أربعة تونسيين من بينهم ثلاثة ملاحقين من قبل القضاء لتورطهم في جرائم حق عام وصادرة ضدهم أحكام بالسجن.

كما ضبطت الوحدات البحرية 56 مهاجرا تونسيا ينحدرون من الأحباء الشعبية المحيطة بالعاصمة، على متن قاربين بسواحل ولاية نابل.

ويواجه الموقوفون تهم اجتياز الحدود البحرية بطرق غير قانونية.

وتعد السواحل التونسية منصة رئيسية يعبرها المهاجرون من تونس ومن دول افريقيا جنوب الصحراء للوصول إلى أقرب نقطة من السواحل الأوروبية على الأراضي الايطالية.

وشهدت السواحل التونسية في بداية الشهر الجاري انتشال جثث 39 غريقا من المهاجرين المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء من بينهم أطفال ونساء كانوا في طريقهم إلى ايطاليا. وفي كانون أول/ديسمبر الماضي انتشلت البحرية التونسية 20 جثة معظمها لنساء.